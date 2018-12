Theresa May

Premierul britanic Theresa May începe marţi consultări cu liderii europeni pentru a încerca să obţină asigurări suplimentare privind acordul de Brexit în scopul de a-şi convinge Parlamentul să-l ratifice, relatează AFP.

Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor, şefa guvernului a luat luni decizia de a amâna sine die votul prevăzut marţi în Camera Comunelor, pentru a avea o nouă rundă de discuţii cu omologii săi europeni.

Ea va discuta în cursul dimineţii cu omologul său olandez Mark Rutte la Haga, înainte de a se deplasa la Berlin pentru o întâlnire cu cancelarul german Angela Merkel.

