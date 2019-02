Brexit: Theresa May revine la Bruxelles cu variante de compromis

Theresa May

Premierul britanic Theresa May se întâlneşte joi la Bruxelles cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, în încercarea de a găsi o ieşire din impasul creat de respingerea de către parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a cărui renegociere liderii europeni o resping însă cu fermitate.

''Mâine voi avea plăcerea să o primesc pe premierul britanic (Theresa May) şi ea ştie că Comisia Europeană nu este dispusă să redeschidă chestiunea'' clauzei de salvgardare pentru

