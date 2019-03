Theresa May

Premierul britanic Theresa May îi va trimite marţi sau miercuri preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va conţine solicitarea unei amânări a Brexitului, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al executivului de la Londra, citat de agenţia Reuters.

Echipa premierului May împreună cu principalii miniştri au discutat marţi timp de 90 de minute, inclusiv despre implicaţiile deciziei preşedintelui Camerei Comunelor, John Bercow, care a estimat că guvernul nu poate supune pentru a treia oară votului acestei camere a parlamentului acordul privind Brexitul respins deja de două ori, cu excepţia cazului în care acest document va fi revizuit substanţial.... citeste mai mult

