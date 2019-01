Theresa May

Cabinetul premierul britanic, Theresa May, a apreciat duminică "extrem de îngrijorătoare" presupusele comploturi puse la cale de parlamentari cu scopul de a-i retrage conducerea Brexit-ului în săptămâna care urmează, transmite AFP.

Duminică, presa a informat că unii deputaţi intenţionează să depună amendamente legate de funcţionarea Camerei Comunelor pentru a împiedica planurile premierului Theresa May în ce priveşte ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

"Poporul britanic a votat pentru a părăsi Uniunea Europeană şi este primordial ca aleşii politici să respecte acest verdict", a spus o purtătoare

