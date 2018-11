Theresa May

Premierul britanic Theresa May consideră că poate obţine aprobarea parlamentului pentru acordul negociat cu Uniunea Europeană privind termenii retragerii ţării sale din blocul comunitar şi îşi va concentra eforturile pe convingerea membrilor Partidului său conservator despre avantajele acordului, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al şefei executivului de la Londra, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Acesta a adăugat că Theresa May a obţinut un sprijin solid din partea membrilor cabinetului

