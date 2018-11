Guvernul britanic a aprobat, miercuri, după o şedinţă maraton, care a durat peste cinci ore, acordul pentru Brexit, de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Anunţul a fost făcut de către premierul Theresa May.

„Cred că ceea ce datorez ţării este să iau decizii ţinând cont de interesul naţional“, a spus May, în scurta declaraţie făcută la finalul şedinţâei de cabinet, în faţa reşedinţei din Downing Street. „Cred cu tărie, cu mintea şi cu inima mea, că această decizie este în interesul întregului Regat Unit“, a mai spus prim-ministrul britanic.

Theresa May a catalogat şedinţa din care tocmai a ieşit ca una dificilă. “Am avut o întâlnire complicată. Cred că poiectul... citeste mai mult

