Theresa May

Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri în Parlamentul de la Londra că proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi înainte cu Bruxellesul răspunde votului britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, relatează AFP, citată de Agerpres.

''Ceea ce am negociat este un acord care răspunde votului britanicilor'' la referendumul din iunie 2016, a declarat Theresa May, răspunzând criticilor unui membru al majorităţii sale conservatoare care a afirmat că proiectul de acord conţine concesii inacceptabile.

Preşedintele Parlamentului britanic a...

