Theresa May

Mai mulţi membri ai guvernului condus de Theresa May au ameninţat cu demisia după ce au aflat despre concesiile pe care şefa executivului britanic ar fi pregătită să le facă pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeană în dosarul Brexit, au relatat vineri mai multe publicaţii britanice, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Theresa May a avut joi după-amiază o reuniune cu principalii săi miniştri pentru a analiza stadiul discuţiilor între Londra şi Bruxelles privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de... citeste mai mult

