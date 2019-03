Parlamentarii britanici urmează să voteze marţi dacă aprobă sau nu acordul convenit de premierul Theresa May cu UE pentru Brexit, dar, la mai puţin de trei săptămâni înainte de termenul de retragere, nu este clar dacă acordul va fi aprobat, dacă plecarea va fi amânată sau dacă va avea loc fără acest tratat. Raportul realizat de firma New Financial, una dintre cele mai detaliate analize referitoare la impactul Brexitului asupra serviciilor financiare, arată că numai Dublinul a atras 100 de transferuri, Luxemburgul 60, Parisul 41,... citeste mai mult

