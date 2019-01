O amânare a datei pentru Brexit, programat la 29 martie, nu ar avea 'sens', atât timp cât această opţiune nu are majoritatea în parlamentul britanic, a apreciat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas, citat de AFP.

O eventuală amânare 'are sens numai dacă există şi o modalitate de a se ajunge la un acord între UE şi Marea Britanie, iar, pentru moment, aceasta nu este o opinie majoritară în parlamentul britanic', a afirmat şeful diplomaţiei germane la postul de radio Deutschland Funk.

Premierul britanic Theresa May declarase luni că data ieşirii... citeste mai mult