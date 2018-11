Theresa May

Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, în parlament, posibilitatea organizării unui al doilea referendum cu privire la Brexit înaintea datei stabilite pentru ieşirea ţării din Uniunea Europeană, 29 martie 2019, transmite Reuters.

'Cred că, în ce priveşte un al doilea referendum, este important ca, prin ce oferim, să respectăm votul poporului britanic', a răspuns Theresa May întrebării unei parlamentare cu privire la un astfel de vot.

'Aş ruga-o însă şi să se gândească la asta: Nu ar fi posibil să ţinem un referendum... citeste mai mult

azi, 00:20 in Externe, Vizualizari: 21 , Sursa: Replica in