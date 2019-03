Theresa May

Premierul conservator britanic Theresa May a anunţat miercuri un plan de a proteja drepturile lucrătorilor după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, în cea mai nouă încercare a sa de a-i curta pe parlamentarii laburişti din opoziţie înainte de votul crucial de săptămâna viitoare privind acordul său asupra Brexit-ului, relatează DPA.

"Marea Britanie are o mare tradiţie în a fi în avangarda protejării drepturilor lucrătorilor", a scris May pe Twitter.

"De aceea am promis noi măsuri pentru a proteja şi îmbunătăţi acele drepturi când vom ieşi din UE, oferind parlamentului,... citeste mai mult

