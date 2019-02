Premierul britanic Theresa May, a făcut apel la parlamentarii conservatori să-şi unească eforturile pentru reuşita Brexit şi a anunţat că se va întoarce la Bruxelles pentru a discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, plănuind de asemenea discuţii cu toate statele membre UE în următoarele zile, scrie The Guardian. Apelul lui May vine după o săptămână tumultoasă la Westminster, pe fondul unor tensiuni din ce în ce mai mari în Partidul Conservator condus de premier. May, într-o scrisoare trimisă către toţi cei 317 parlamentari conservatori după ce a suferit o nouă înfrângere în parlament pe 14 februarie, a declarat că... citeste mai mult

