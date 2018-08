Brexit: Guvernul May lucreaza la un plan "B"

Desi considera destul de putin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, guvernul premierului Theresa May lucreaza intens la un plan "B", scrie The Guardian, evocand ultimele declaratii ale ministrului pentru comert, Liam Fox, potrivit caruia in pofida progreselor inregistrate in negocierile cu Bruxelles, Londra se indreapta tocmai spre un astfel de Brexit.



De altfel, surse guvernamentale, citate de The Guardian, sustin ca afirmatiile lui Fox sunt parte a unei... citeste mai mult