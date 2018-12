Ministrul britanic al educaţiei Damian Hinds a dat asigurări că guvernul britanic nu are planuri pentru un al doilea referendum, respingând astfel informaţiile în sensul că executivul de la Londra are în vedere convocarea unui nou vot pentru a ieşi din impasul în care se află procesul de Brexit, relatează duminică Reuters.

Întrebat de Sky News dacă guvernul Theresei May se pregăteşte pentru un nou vot, Hinds a infirmat, argumentând că "un al doilea referendum ar crea dezbinare". "Am avut votul populaţiei, am avut referendumul şi acum trebuie să continuăm să-l punem în aplicare", a insistat el.

El a... citeste mai mult

azi, 00:06 in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: Replica in