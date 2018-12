Theresa May

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească Uniunea Europeană fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în parlament, transmite dpa.

''Nu va exista niciun risc pentru locurile de muncă, pentru servicii şi pentru securitatea oamenilor în slujba cărora ne aflăm, întorcând spatele unui acord (cu Uniunea Europeană)'', a declarat May.

