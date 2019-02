Premierul britanic Theresa May va propune marţi în mod oficial cabinetului său să excludă un Brexit fără acord, într-o tentativă de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninţă să preia controlul asupra procesului de 'divorţ', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters.

După ce parlamentul britanic a votat în ianuarie, cu un scor de 432-202, împotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeană, şefa guvernului a încercat să recurgă la ameninţarea unui potenţial Brexit fără acord pentru a obţine concesii din partea UE.

Mulţi parlamentari britanici şi câţiva dintre miniştri au avertizat însă că vor prelua controlul asupra... citeste mai mult

acum 35 min. in Externe, Vizualizari: 12 , Sursa: Antena 3 in