Brexit-ul arată că Uniunea Europeană este "fragilă" şi are nevoie de o "refondare", a declarat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron la sosirea la summitul european de la Bruxelles unde ar urma să se parafeze acordul ieşirii Londrei din blocul comunitar, relatează AFP.

"Este un moment grav pentru UE", a subliniat Macron, în opinia căruia blocul comunitar "are nevoie de o refondare".

"Acest lucru arată că UE are o parte fragilă" şi că "este perfectibilă", a adăugat el, precizând că acordul cu Londra este unul bun.

Viitoarele relaţii cu Londra... citeste mai mult