Aproximativ 773 milioane de adrese unice de e-mail şi peste 21,2 milioane de parole au fost descoperite într-o bază de date, publicate pe un serviciu de file-sharing, respectiv de un forum de hacking, notează blogul din România al producătorului de soluţii de securitate Eset, citând avertizarea venită din partea expertului în securitate Troy Hunt, deţinătorul site-ului Have I been Pwned (HIBP).

Hunt, care prin intermediului site-ului pe care îl are, le permite oamenilor să verifice şi să primească... citeste mai mult