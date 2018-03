"Am primit nişte informaţii referitoare la medicii de pe secţia Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Municipal Universitar Bucureşti, care au declarat că nu vor mai intra în sălile de operaţii datorită regulamentului aplicării sporurilor. Mă voi duce mâine să am o discuţie cu dânşii. Eu cred că au fost greşit informaţi, nu au făcut nişte calcule corecte, exacte. Sunt convinsă că discutând cu dânşii vom reuşi să clarificăm problemele pentru că asta ştiu să fac, să le explic cum am făcut anexa 10 ( din regulamentul sporurilor - n.r.) pentru că este mărul discordiei",... citeste mai mult

acum 48 min. in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: Mediafax in