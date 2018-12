Dinamo a fost umilită pe teren propriu de campioana CFR Cluj, 0-3, iar "câinii" n-au mai câştigat din luna august în Ştefan cel Mare, de la un succes cu Hermannstadt (2-1). Trupa lui Mircea Rednic are o situaţie din ce în ce mai grea în clasament, dar veştile rele nu se opresc aici pentru "Puriu". Dan Nistor, căpitanul lui Dinamo abia revenit după o accidentare, a anunţat la flash-interviul de după meci că s-a "rupt" din nou şi de data aceasta mult mai grav.

"Cred că m-am accidentat iarăşi şi de data asta mult mai grav. Am jucat într-un picior. Am simţit durerea în...