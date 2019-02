Trupul neînsuflețit al lui Tudor Niream, băiatul care a dispărut în urmă cu peste două luni din casa buniciilor săi din Recea, a fost găsit, duminică, în apele lacului de acumulare Vîrşolţ, în zona cantoanelor.

„Cadavrul a ieşit la suprafaţă şi a fost văzut de o persoană care lucrează acolo la baraj. Este vorba despre cadavrul lui Tudor. Trupul lui a fost transportat la Zalău pentru autopsie. A fost mai cald şi cadavrul lui a ieşit la suprafaţă. Eu am zis că acolo la baraj este, pentru că l-am căutat peste tot şi nu am reuşit să dăm de el. Chiar în urmă cu trei zile am fost cu poliţia la pivniţa unei Biserici Catolice din Recea să vedem... citeste mai mult

azi, 16:37 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: A1 in