Oficialii de la FC Barcelona şi cei ai brazilienilor de la Gremio au ajuns la un acord privind transferul lui Arthur. Mutarea se poate produce din vara acestui an, iar suma tranzacţiei e setată la 30 de milioane de euro, plus încă nouă, sub forma unor bonusuri.

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, numele complet al jucătorului născut în Brazilia, este un mijlocaş ce a câştigat alături de Gremio, Cupa Braziliei şi Copa Libertadores. Fotbalistul născut în vara anului 1996 a evoluat şi pentru naţionala "Cariocas", Under 17 şi Under 20.

Cariera sa a început în 2008 la tineretul celor de la Goias Esporte Clube, la Gremio ajungând în 2010. Luiz Felipe Scolari a fost cel care l-a... citeste mai mult