Astăzi, în jurul orei 11:00, Simona Halep a revenit în țară după turneul de la Australian Open. Obosită după două săptămâni grele la Melbourne, dar și după un drum lung cu avionul din Australia, fostul lider WTA a fost foarte scurtă în declarații.

”Doar trei întrebări, vă răspund la trei întrebări și am plecat:

- Da, am nevoie de odihnă pentru că sunt epuizată. Trebuie să fac niște teste la gleznă pentru a vedea cât de gravă a accidentarea.

- Meciul a fost foarte greu, dar Caroline a jucat foarte bine și a meritat să câștige.

- E trist că nu am putut să câștig. Este doar un meci de tenis. Sper... citeste mai mult

acum 15 min. in Sport, Vizualizari: 14 , Sursa: A1 in