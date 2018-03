Breaking News: Se inchid scolile in Capitala Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca va inchide toate unitatile de invatamant din Bucuresti vineri, pe 23 martie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

Gabriela Firea a luat decizia de a inchide scolile in urma unor discutii cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, care au oferit avertismente asupra racirii vremii si ninsorilor abundente ce se vor abate peste intreaga tara.

Edilul a emis si un comunicat, in care explica motivele care au stat... citeste mai mult

azi, 17:05 in Social, Vizualizari: 90 , Sursa: Manager in