BREAKING NEWS: Înfrângere umilitoare pentru premierul Theresa May! Parlamentul a respins acordul Brexitului cu un vot copleşitor, aruncând Regatul Unit într-o criză, cu doar zece săptămâni înainte ca ţara să părăsească Uniunea Europeană! Ce spune Theresa May despre ,,planul B'' și ce îi sfătuiește pe parlamentari. Vezi video



Parlamentul britanic a respins marţi, cu doar 73 de zile înaintea Brexitului, singurul plan în vederea unei ieşiri ordonate din Uniunea Europeană (UE), transmite BBC News. Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi. Parlamentul britanic va organiza o moţiune de cenzură a Guvernului, relatează The... citeste mai mult

acum 48 min. in Externe, Vizualizari: 12 , Sursa: A1 in