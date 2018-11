Real Madrid pregăteşte o lovitură de marketing impresionantă. Potrivit publicaţiei Marca, preşedintele galacticilor, Florentino Perez, este la un pas să prelungească înţelegerea cu Adidas, iar suma este una incredibilă. 1,1 miliarde de euro pe următorii 10 ani.

Actuala înţelegere între cele două părţi este de 52 de milioane de euro pe an, iar suma din noul contract ar fi 110 miliaone de euro pe an. Spaniolii scriu că suma nu este fixă, poate ajunge până la 150 de milioane pe an, în funcţie de anumite clauze, iar pragul maxim se va atinge în cazul în care Real Madrid va reuşi să cucerească o nouă Ligă a Campionilor.

