Începutul dezastruos de sezon al lui Fulham i-a fost fatal sârbului Slavisa Jokanovic, care a fost demis de pe banca tehnică a nou-promovatei din Premier League. În locul său, şefii celor de la Fulham au adus un antrenor cu nume.

Claudio Ranieri (67 de ani) a fost numit oficial noul antrenor al ultimei clasate din Premier League. Anunţul a fost făcut chiar de cei de la Fulham, prin intermediul site-ului oficial şi reţelelor de socializare. Obiectivul acestuia va fi, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare.

