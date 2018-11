Rafael Nadal a anunţat, luni după-amiază, că nu va reveni pe teren în acest final de an, din cauza durerilor în zona abdominală şi că, în plus, va fi suspus unei proceduri chirurgicale la gleznă, în cursul acestei zile. Jucătorul cu 17 titluri de Mare Şlem în palmares a transmis informaţiile prin multiple postări pe Twitter, în limba spaniolă.

"Din păcate, a apărut problema în zona abdominală la Paris, care nu îmi permite să joc, iar în plus, am descoperit un corp liber în articulaţia gleznei. Am decis... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport