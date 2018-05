Per Johansson se va despărţi de CSM Bucureşti la sfârşitul acestui sezon. Campioana României i-a făcut o propunere de prelungire a contractului, dar antrenorul a anunţat clubul că nu poate rămâne, principalul motiv fiind familia. ”Nu pot fi plecat de acasă pe întreaga durată a sezonului”, a motivat Per Johansson.

Per Johansson a fost adus la CSM Bucureşti la sfârşitul lunii martie, având ca principal obiectiv turneul Final Four de la Budapesta. Tehnicianul a condus echipa pentru al doilea an la rând pe locul 3 în Europa, după ce a învins Buducnost în 2017 şi Rostov în 2018, în meciurile disputate în finala mică.

