Bogdan Vasiliu, preşedintele CSM Bucureşti, a anunţat că antrenorul suedez Per Johansson nu va mai rămâne în România, după ce "Tigroaicele" au terminat pe locul trei sezonul de Liga Campionilor, asigurându-şi medaliile de bronz. CSM Bucureşti a învins cu 31-30 pe Rostov Don, dar Vasiliu a anunţat chiar înaintea partidei că Johansson va pleca. Clubul susţinut de Primăria Bucureştiului va merge tot pe mâna unui antrenor străin.

