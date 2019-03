Alex Mitriţă (24 de ani) a ales să fie sincer şi să-şi expună părerea vis a vis de toată situaţia care s-a creat în jurul său după meciurile naţionalei, cu Suedia (1-2, la Stockholm) şi cu Insulele Feroe (4-1, la Cluj). "Piticul atomic" a recunoscut că nu s-a antrenat cum trebuie înainte de partida cu feroezii şi că merita să fie trimis în tribună de Cosmin Contra, dar a negat că ar fi adresat înjurături lui Ionel Gane, unul dintre secunzii lui "Guriţă".

"Nu am avut nicio astfel de reacţie la adresa straffului tehnic, jucătorilor, conducerii. Am dat mâna cu el, atâta tot. După meci a vorbit cu mine (n.r. - Contra). Este adevărat că nu am avut o... citeste mai mult