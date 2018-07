CSM Bucureşti are începând de azi un nou antrenor. Este vorba despre suedezul Magnus Johansson, în vârstă de 48 de ani, care în ultimii 2 ani a pregătit echipa norvegiană Molde. Noul tehnician al ”tigroaicelor” are deja o experienţă bogată, atât în handbalul feminin, cât şi în cel masculin.

”S-a pus de multe ori în discuţie ce profil trebuie să aibă viitorul antrenor al CSM Bucureşti, în condiţiile în care ponderea este deţinută în acest moment de jucătoare care provin din aria balcanică, şi aş include şi româncele aici. De asemenea, am luat în calcul caracterul puternic şi voinţa fetelor,... citeste mai mult