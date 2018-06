Breaking News: Liviu Dragnea, condamnat la inchisoare cu executare Liviu Dragnea a primit joi sentinta in dosarul "Bombonica", unde a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 3 ani si sase luni pentru infractiunea de instigare la abuz in serviciu, si achitare pentru acuzatia de fals. Alaturi de liderul PSD au mai fost condamnate 9 persoane, in timp ce Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, scapa de inchisoare, fiind sanctionata doar cu amenda de 1.000 de lei.

