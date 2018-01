Premierul Mihai Tudose a dezvăluit că ”Baciul” este, de astăzi, consilierul personal pe probleme de sport. Ştirea începutului de an este că Gică Popescu (50 de ani) a fost cooptat în cabinetul prim-ministru. Şeful Guvernului României, Mihai Tudose, a anunţat că fostul căpitan al naţionalei este noul său consilier pe probleme de sport şi se va ocupa de organizarea Campionatului European din 2020, atunci când România va fi una dintre gazde.

"Pot să vă anunţ că, de astăzi, am un consilier nou. Îl cheamă Gică Popescu. Am vrut să găsim pe cineva, un bun manager de proiect,...