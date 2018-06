FIFA a făcut public numele gazdei Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. ”Gazda” de peste 8 ani a Mondialului sunt de fapt niște gazde. Forul fotbalistic mondial a anuntat ca turneul final al Campionatului Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări. SUA-Mexic-Canada.

Candidatura la pachet a Statelor Unite ale Americii, Mexicului și Canadei a câștigat candidatura cu Maroc. Cele 3 au primit 134 de voturi, Marocul a primit 65 și 4 voturi au fost nule.

BREAKING - Canada, USA and Mexico to host 2026 World Cup. Defeats bid from Morocco.

