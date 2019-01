Transferul lui Cesc Fabregas de la Chelsea la AS Monaco e iminent, după ce publicaţia L'Equipe a anunţat că negocierile dintre părţi sunt foarte avansate. Fotbalistul de 31 de ani ar urma să-i părăsească pe londonezi după patru ani şi jumătate cu destinaţia Ligue 1.

Prima "bombă" pe piaţa transferurilor poate avea loc în curând. Mijlocaşul spaniol nu mai are viaţă cu Sarri la Chelsea, pentru care a evoluat în doar cinci partide în acest sezon din Premier League, adunând 153 de minute pe teren. Fabregas s-a reorientat rapid şi se pare că va accepta oferta lui AS Monaco. Inclusiv Chelsea ar ieşi într-un uşor avantaj, întrucât în vară londonezii l-ar fi pierdut gratis pe Cesc,... citeste mai mult

acum 31 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Pro Sport in