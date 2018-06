Legenda fotbalului argentinian, Diego Armando Maradona (57 de ani), a trăit la intensitate maximă meciul naționalei căreia i-a adus titlul mondial în 1986. El Pibe de Oro s-a comportat extrem de ciudat înainte, în timpul și după meciul câștigat de Messi & co., scor 2-1 cu Nigeria. La final, Maradona a ajuns la spital.

UPDATE 00:50: Conform jurnalistului Fox Sports, Daniel Arcucci, starea lui Maradona este una bună.

”Pentru cei care întreabă: am fost informat că Maradona este bine. A avut o cădere de tensiune. A fost stabilizat”, a scris acest pe Twitter.

Para los que preguntan, me informan que Diego está bien. Le bajó la presión. Ya lo estabilizaron.

