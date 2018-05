Zinedine Zidane a demisionat de la Real Madrid! În cadrul unei conferințe de presă care a surprins pe toată lumea, organizată azi, la baza madrilenilor de la Valdebebas, Zidane, primul antrenor din istorie care a cucerit trei Ligi ale Campionilor la rând, și-a anunțat plecarea de la Real.

Zinedine Zidane a demisionat de la Real Madrid! ”Am decis să nu mai continui alături de Real Madrid. După 3 ani am decis că e nevoie să o iau pe alt drum. Datorez multe acestui club. Cred că echipa are nevoie de o schimbare. Am luat decizia pentru că iubesc acest club, iubesc oamenii de aici”, a spus... citeste mai mult

