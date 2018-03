Breaking News: Cod portocaliu in 15 judete si galben in 13. Capitala este si ea vizata de vreme extrema Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00.

Incepand de miercuri, 21 martie, ora 14:00, pana joi, 22 martie, la ora 15:00, in 14 judete din tara, inclusiv Capitala, se afla sub atentionare cod portocaliu de polei, viscol si ninsori.

Vremea extrem de rece pentru aceasta perioada, are valori termice cu 10 grade mari reduse decat mediile climatologice... citeste mai mult

