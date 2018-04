Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că în scurt timp se va înfiinţa o nouă echipă naţională, cea Under 20.

Burleanu s-a referit la meciurile "tricolorilor" de la Under 19, echipă ce a fost la un pas să se califice la Euro 2018, dar a anunţat şi planul de redresare. "Dincolo de acest eşec, rămânem cu o generaţie foarte bună de jucători, de care nu se vorbea până acum. Depinde de noi să ţinem acest grup unit şi de aceea am propus Comisie Tehnice să avem pentru prima dată în România o naţională Under 20. Va fi primul... citeste mai mult

