Breaking News: Alarma de evacuare de urgenta la un mall din Capitala Zeci de persoane au fost evacuate de urgenta dintr-un centru comercial din Capitala duminica seara, in jurul orei 20.30.

Potrivit primelor informatii, in urma cu doar cateva momente, zeci de persoane au fost evacuate dintr-un mall din Bucuresti, din cauza ca la etajele superioare ale cladirii se resimte un puternic miros de plastic ars.

Cauza ar putea fi un scurt circuit la sistemul de alimentare cu energie electrica.

Paznicii au evacuat in cateva minute zeci de persoane aflate atat in magazine, cat si in salile de cinema ale centrului comercial, creandu-se panica in randul populatiei. Din fericire,... citeste mai mult