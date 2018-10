Florin Bratu va fi noul antrenor al echipei Aerostar Bacău, anunţă cotidianul local Deşteptarea. Fostul antrenor din "Groapă" îl va înlocui la cârma nou-promovatei din Liga 2 pe Cristi Popovici.

Pentru acest sezon, Bratu va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Anunţul privind instalarea sa a fost făcut chiar de preşedintele echipei: "Rezultatele echipei ne-au făcut să luăm această hotărâre. Am reziliat pe cale amiabilă contractul cu Cristi Popovici si l-am instalat ca antrenor pe Florin Bratu. Am adus un antrenor tânăr, care nu are foarte multă experienţă, dar care compensează prin multă... citeste mai mult

