Arsenal i-a găsit urmaș lui Arsene Wenger, antrenorul care a condus clubul londonez timp de 22 de ani. Deși s-a vorbit mult în ultimele zile de venirea lui Mikel Arteta, în cele din urmă șefii de pe Emirates s-au oprit asupra unui nume surpriză: ibericul Unai Emery, anunță BBC.

Unai Emery a fost alesul în unanimitate al conducerii lui Arsenal, în urma unui proces în care s-au analizat mai multe nume. În vârstă de 46 de ani, Emery a condus ultima oară PSG în perioada 2016-2018, alături de care a câștigat titlul în Ligue 1 și 4 cupe interne.

