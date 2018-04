Guvernul a discutat in sedinta de miercuri posibilitatea ca bugetarii sa primeasca o zi libera in plus, pe 30 aprilie, pentru a beneficia de o minivacanta de 1 mai, relateaza Antena 3. Anuntul a fost facut de Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant al...

A1, 19 Aprilie 2012