BREAKING! Atac terorist? Barack Obama și cuplul Bill și Hillary Clinton au primit dispozitive explozive prin colet

Dispozitive explozive artizanale au fost depistate miercuri la casa fostului preşedinte american Bill Clinton şi a soţiei acestuia, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, la periferia oraşului New York, precum şi la biroul fostului preşedinte Barack Obama.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit miercuri în curtea casei soţilor Clinton, situată în zona Chappaqua, la periferia oraşului New York, informează postul NBC News şi agenţia Associated Press.

Dispozitivul a fost descoperit de agenţii specializaţi în sortarea coletelor poştale. Bomba artizanală a fost dezamorsată... citeste mai mult

