Brazilienii nu au o misiune usoara in primul meci de la Campionatul Mondial (P)

Prima saptamana a Campionatului Mondial va fi incheiata de partida dintre Brazilia si Elvetia, care va incepe duminica, la ora 21:00. In mod normal, cele doua se vor califica impreuna din grupa E, grupa din care mai fac parte Serbia si Costa Rica.

Brazilia

Nu are amintiri prea placute de la ultimul Campionat Mondial, pe care l-a si gazduit, pierzand in semifinale contra Germaniei, scor 1-7, nici in finala mica nesimtindu-se prea bine, Olanda invingand-o cu 3-0. Acum Brazilia are sanse de a pica din nou cu Germania, de... citeste mai mult