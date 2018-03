Unul dintre ei este din Botoșani pe nume Andrei Palimariu, fiul președintului Asociației Down Activ. Andrei a reprezentat România la campionatul european de înot din Franța. El este elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Sf Maria” nr 16 din muncipiu reședință de județ.

„Este de anul acesta și sportiv paralimpic. A reprezentat România la campionatul european de înot în Franța. Sunt doar trei sportivi români cu sindrom down care s-au calificat, au obținut baremul. O premieră pentru România”,

a declarat Dan Palimariu, președintele Asociației Down Activ



Însă, tatăl lui Andrei mărturisește că astfel de performanțe sunt greu de realizat în acest oraș.



