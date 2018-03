Florin Bratu, 38 de ani, tehnicianul celor de la Dinamo, a comentat eșecul suferit de echipa sa pe teren propriu cu Juventus București, 1-2.

"Cel mai important lucru e că nu ne-a ieșit nimic. Juventus avea nevoie de puncte, dar, din păcate, am fost moi, n-am avut agresivitate. N-am reușit să ducem mingea spre poartă, iar lucrul acesta ne-a costat. Din păcate, nu am fost inspirați, nu am câștigat duelurile una contra unu și am fost taxați de o echipă care a știut ce a vrut.

Am riscat mai mult spre final, voiam să câștigăm acest meci. Acesta este Dinamo în momentul de față, vom vedea... citeste mai mult

