Vineri, 30 Martie, 22:46

Florin Bratu, 38 de ani, tehnicianul celor de la Dinamo, a comentat eșecul suferit de echipa sa pe teren propriu cu Juventus București, 1-2.



Vezi AICI video de la meci! Vezi AICI FOTO de la meci!

"Cel mai important lucru e că nu ne-a ieșit nimic. Juventus avea nevoie de puncte, dar, din păcate, am fost moi, n-am avut agresivitate. N-am reușit să ducem mingea spre poartă, iar lucrul acesta ne-a costat. Din păcate, nu am fost inspirați, nu am câștigat... citeste mai mult